فحص 11 ألف طفل حديث الولادة ضمن «مبادرة السمعيات» في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 11 ألفا و623 طفلًا حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بمدن ومراكز المحافظة خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

علاج ضعف وفقدان السمع

قال الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع تجرى إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يحول الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الصحة، تنفيذ قافلة طبية وعلاجية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوى، إذ جرى الكشف الطبي على 1761 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، منها الكشف على 336 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 12 عيادة متنقلة.