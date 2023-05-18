«الصحفي منشار للأخبار».. أبرز أسئلة العربي بامتحانات الإعدادية بالقليوبية

أدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية والتي استمرت لمدة ساعتين ونصف، حيث تناولت الورقة الامتحانية للمادة أسئلة في التعبير والقراءة والنصوص الأدبية والنحو والخط العربي والإملاء، والتي جاءت وفق آراء الطلاب عقب خروجهم من الامتحان في مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الشكاوى من صعوبات في قطعة النحو وأنها كانت في مستوى الطلاب المتميزين.

وكانت أبرز الاسئلة في الامتحان في قطعة النحو والتي جاءت ضمن أسئلة:

اختلافات بين الطلاب حول الإجابة الصحيحة

اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: «الصحفي منشار للأخبار» ما تحته خط «منشار» مشتق نوعه «اسم الفاعل – اسم مفعول – اسم الة – صيغة مبالغة»، والإجابة الصحيحة لها هي «صيغة مبالغة علي وزن مفعال»، وهي ما أثارت الاختلافات بين الطلاب حول الإجابة الصحيحة.

وأكد ربيع عبد الوهاب، مدرس لغة عربية بالقليوبية لـ«الوطن»، أنها جاءت في قطعة النحو ضمن صيغة مبالغة على وزن مفعال وليست اسم فاعل، حيث إنها من الأسئلة الشائعة في نماذج الغمتحانات التي درسها الطلاب هذا العام.

فيما جاءت باقي الاسئلة الخاصة باللغة العربية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية متوازنة وفي مستوى الطالب المتوسط، وذلك وفق ما أكده الطلاب عقب الانتهاء من الامتحانات أمام لجنة مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات ببنها، وجاءت الأسئلة كالتالي:

نص أسئلة امتحانات اللغة العربية

يذكر أن 102816 طالبا وطالبة موزعين على 443 لجنة امتحانية أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية أمتحانات اللغة العربية التي جاءت في متناول الطالب المتوسط.