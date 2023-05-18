الفتوى والتشريع: وجوب استرداد حوافز التحصيل المنصرفة دون وجه حق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى وجوب استرداد المبالغ التي صُرفت كحافز تحصيل لكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

قاعدة العلاقات الوظيفية لروابط القانون العام

ورأت الفتوى أنها قد سبق إصدار فتوى بعدم صحة صرف مبالغ مالية، تحت مُسمى حافز تحصيل لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي، ولما كان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي لا يُعدون من الموظفين العموميين، فمن ثم لا مجال لاصطحاب القاعدة التي تقضي بعدم جواز استرداد ما سبق صرفه دون وجه حق؛ إذ أن مجال إعمال هذه القاعدة يقتصر على العلاقات الوظيفية الخاضعة لروابط القانون العام دون غيرها.

حافز التحصيل يتعارض مع الدور الرقابي

وأضافت الفتوى أنه لما كان هؤلاء العاملين من المنوط بهم التفتيش المالي والإداري، ومتابعة أعمال مجلس الإدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي، فإن حصولهم على حافز التحصيل المشار إليه، يتعارض مع الدور الرقابي المنوط بهم، وهم قطعًا يعلمون بذلك، ومن ثم كان يتعين عليهم رفض صرف هذا الحافز، وإبلاغ الاتحاد بعدم مشروعية الصرف، بحكم اختصاصهم بالتفتيش المالي والإداري عليه.

ومن ثم يكون حصولهم على هذا الحافز، رغم علمهم بعدم قانونية صرفه، قرينة على سوء نيتهم، فضلا عمّا يعتريه من شبهة المجاملة لهم، مما لا مناص معه من تقرير وجوب استرداد ما تم صرفه لهم بدون وجه حق.