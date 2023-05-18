ما جمع كلمة عظيمة؟.. يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية 2023

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2023، عن جمع كلمة عظيمة، وذلك تزامناً مع انطلاق ماراثون امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في عدد من المحافظات، وفقا ًللجداول المعلنة من المديريات التعليمية في كل محافظة.

جمع عظيمة

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية والعميد السابق بكلية الآداب جامعة بني سويف، لمعرفة جمع عظيمة التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية 2023 .

وأكد أستاذ اللغة العربية والعميد بكلية الآداب، أن جمع كلمة عظيمة التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي هي «عظائم أو عظيمات».

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات هامة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية وهي:-

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

- كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

- توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

- تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

- اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات.

- ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.