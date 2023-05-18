امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2023: سهلة ومن المنهج

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، والذي أداه اليوم الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب أدوا اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2023 من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشر ونصف وحتى الساعة الواحدة.

وأضافت مديرية تعليم القاهرة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع منذ فجر اليوم تجهيز وانتظام اللجان الامتحانية، والتأكد من وضوح الطباعة في الورقة الامتحانية وعدم وجود أي مشاكل في الامتحان، مطالبة بضرورة التنسيق والتواصل مع الإدارات التعليمية لحظة بلحظة.

مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية

وأوضحت مديرية تعليم القاهرة، مواصفات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2023، مشيرة إلى أن الامتحان جاء في صفحتين وكانت الورقة واضحة سهلة القراءة بما تحتويه من أشكال وخرائط، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة وفقا للتعليمات الواردة للمواصفات الخاصة بمكتب تنمية الدراسات الاجتماعية بالوزارة.

وجاءت ورقة امتحان التربية الدينية واضحة والطباعة جيدة وتنسيق الورقة جيد، وكانت الأسئلة مصاغة طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات وجاءت متنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية، ومناسبة للوقت والمراجعة.