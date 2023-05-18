حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار وأتربة ورمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد استمرار ظاهرتين وهما الشبورة المائية ونشاط رياح على عدد من مناطق الجمهورية، إضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتواصل درجات الحرارة انخفاضها لليوم الثاني على التوالي على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، حتى السبت 20 مايو الجاري.

حالة الطقس غدا الجمعة

وذكرت الأرصاد أنّ حالة الطقس غدا ستشهد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس نهارا

وأشارت الهيئة، إلى أنّ طقس الغد يكون حار على القاهرة والجيزة والقليوبية نهارا، وكذلك على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المؤثرة على حالة الطقس غدا

وتستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويُتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وذكرت الأرصاد أنّ يُتوقع أن يحدث اضطراب لحركة الملاحة على البحر الأحمر، إذ تسجل سرعة الرياح من 50:70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5:3.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة غدا الجمعة 19 مايو، وجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.