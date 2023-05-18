إطلاق دورة عن الغوص والإنقاذ بنادي بنها الرياضي بالقليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية كل من نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة لمياء درغام مدير إدارة الجوالة بالوزارة، والدكتور طه حفني منسق عام أنشطة الجوالة بالوزارة، لتفقد ومتابعة فعاليات التي تٌنظم وتنفذ بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتنمية الشباب، والإدارة المركزية لأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بنادي بنها الرياضي لأبناء القليوبية خلال الفترة من 18 حتى 21 مايو الجاري.

تأهيل الشباب لسوق العمل

رحب «الصبروط» بالحضور الكريم وأبدى امتنانه للدعم الذي تُقدمه وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقديم وتسهيل كافة السبل والتدريبات والدورات المؤهلة للشباب بالالتحاق والتقديم فى أي وظيفة، بملف شخصي ملئ بالخبرات يكون بذلك قادرا الحصول على الوظيفة بكل سهولة ويسر.

فكر مختلف قادر على مواجهة تحديات العصر

أوضح «الصبروط»فى كلمته للشباب المشارك، مدى ثقل البرامج التى تقدمها الوزارة للشباب فى المجالات المختلفة، التى تبنى فكر مختلف قادر على مواجهة تحديات العصر، والتغالب على البطالة بتوسيع و تنوير التفكير وتبنى خدمات وأفكار خارج الصندوق لتسهيل وتيسير مصاعب الحياة.

يمكن التقدم لاشتراك بالدورة 23 شاب من أعضاء الجوالة ومراكز الشباب فى الاختبارات المبدئية للقياس القدرة على الاستمرار في تلقي التدريب، وجرى تصعيد 10 للتدريب المؤهلة على الغوص والإنقاذ والحصول على شهادة معتمدة و كارينه مزوالة مهنة، لتساعدهم على التقديم للعمل فى كبار الفنادق والقرى السياحية، ومنفذين بحمامات السباحة العامة والخاصة و الشواطئ الساحلية.

رافق«الصبروط» كل من الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام للشباب، و عامر حمدي مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومنسق الجوالة بالمحافظة، وأعضاء فرق الجوالة لتنظيم الفعاليات.