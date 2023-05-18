حزب «مصر أكتوبر»: انطلاق الحوار الوطني نقلة نوعية في مناقشة جميع القضايا

قالت الدكتورة دعاء زهران أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب «مصر أكتوبر»، إن انطلاق الحوار الوطني بمثابة نقلة نوعية في مناقشة جميع القضايا، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الحوار الوطني جاء في توقيت دقيق

وأضافت «زهران»، في بيان، أن الحوار الوطني جاء في توقيت دقيق تمر فيه جميع دول العالم بأزمة اقتصادية كبيرة، ويأمل الجميع أن يقدم مخرجات تسهم في حل الأزمات الراهنة.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني أقيم على مبدأ راسخ تحقق بالفعل وهو أنه لا تمييز ولا إقصاء، لذلك عمل مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة المشاركة في الحوار من خلال حوار مجتمعي واسع أفرز مئات الرؤى والأفكار، ستكون مطروحة على مائدة الحوار.

ولفتت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب «مصر أكتوبر»، إلى أن النقاشات التي تمت وتبادل الآراء والأفكار، ينتج عددًا كبيرا من الحلول لكل القضايا في العديد من الملفات، خاصة أن جميع المتحاورين هدفهم واحد بوجهات نظر مختلفة، موضحة أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني وفقا لما يتوافق عليه المشاركين.