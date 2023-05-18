إبحار 117 مركب صيد بالبرلس.. وهدوء في حركة الأمواج اليوم

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أنّ 117 مركب صيد كبيرة، أقلعت اليوم الخميس، بمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس بكفر الشيخ، مشيرًا إلى أنّ حركة الأمواج اليوم، هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وهو الأمر الذي سوف يساعد على إقلاع عدد آخر من مراكب الصيد، بمياه البحر المتوسط.

إبحار 45 مركب صيد من نوع «الشيانشيلا»

وأشار «شرابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنّ المراكب التي أقلعت اليوم الخميس، جاء من ضمنها، إبحار عدد 45 مركب صيد من نوع «الشانيشلا»، التي تبحر لمدة يوم واحد، ثم تعاود لشواطئ البرلس، مشيرًا إلى أنّ تلك المراكب يكون عملها مع دخول الليل في الظلام، وتعمل على مقربة من سواحل البرلس.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الخميس

يذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم، التي بلغت نحو 19 كم/ساعة، وأنّ فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 42%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.