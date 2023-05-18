الإعلامية سوزان حرفي: نحن أصحاب حضارة.. ويجب رد اعتبار المواطن في تعريف الهوية

قالت الإعلامية سوزان حرفي، إن جلسة الهوية المصرية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، هي الأسهل بين جميع الجلسات لكونها شهدت توافقا كبيرا بين جميع المشاركين بالاعتراف بوجود أزمة في تعريفنا لهويتنا، موضحة أنه يجب الإجابة عن الأسباب التي أوصلتنا للوضع الحالي قبل إطلاق أي استراتيجيات لضمان وجود حلول قابلة للتنفيذ.

تعريف الهوية المصرية

وأضافت «حرفي»، خلال كلمتها بالجلسة ضمن المحور المجتمعي: «يجب علينا أولا تعريف الهوية الوطنية وتحديدها على أي أساس بعيدا عن الدين الذي يصنع انقساما بين أبناء الوطن الواحد.. إحنا عارفين ديننا لكن مش محتاجين حد يقسمنا ويقول ده مسلم وده مسيحي، كلنا مصريين».

المواطن المصري صاحب هوية حقيقية

وشددت في جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، على ضرورة أنسنة التاريخ المصري الذي يدرس في المدارس مع إعادة الاعتبار للمواطن المصري الذي صنع هذه الحضارة العظيمة، متابعة: «الإحساس إنك منتمي لحضارة حقيقية ده لازم يرد لينا تاني.. المواطن المصري محتاج يرد ليه الاعتبار إنه صاحب هوية حقيقية».