المتهم بتجارة الأفيون في القاهرة خلال التحقيقات: «كنت بوصل المخدرات بسيارتي»

قضى المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 3 ساعات في جلسة تحقيق، أدلى فيها باعترافاته أمام الجهات المختصة، قائلًا: «الأفيون غالي وفيه مكسب علشان كده تاجرت فيه، وكنت بتواصل مع زبايني عن طريق الواتساب، وبوصلهم المخدرات بالعربية الميكروباص اللي شغال عليها».

وأفادت التحقيقات أن المتهم سائق ومقيم بمنطقة بدر بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي، كما اعترف بحيازته كمية من مخدر الأفيون، وزنت 4 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة أوضح المحامي أحمد علي، أنه سوف يواجه نص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.

ضبط المتهم

وأكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة مركز شرطة بدر، وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال استقلاله سيارة ميكروباص قيادته بدائرة القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.