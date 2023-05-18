أكثر من 100 متحدث.. انتهاء مناقشات جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

قال الدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن كل الآراء التي جرى طرحها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية، سيجري العمل على دراستها بكل جدية، إذ شهدت كلمات لأكثر من 100 متحدث وأيضا الكثير من الأوراق والملفات التي جرى تقديمها، موجها الشكر لكل الحضور على إسهاماتهم التي مثلت إضافة حقيقية للمناقشات.

جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

جاء ذلك في ختام المناقشات بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، مساء اليوم.

وأكد الدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، أن المناقشات تؤكد التفاؤل الكبير، خاصة أن كل التساؤلات الخاصة بإشكاليات الهوية ليست في مصر بمفردها ولكن موجودة بكل دول العالم.

الهوية الوطنية المصرية

وأكد أن مصر لديها التاريخ الذي تفخر به، مستشهدًا بالكتاب الأخير الصادر تحت عنوان: «جلوبال إيجيب، عن أحد الكُتاب الأجانب والذي تضمن العديد من السياقات التي تضمن الهوية الوطنية المصرية، مؤكدا أن إنجازات الفن والثقافة المصرية نفخر بها: علينا أن نفخر بذلك والإرادة السياسية داعمة لكل تحديث وتطوير والشعب قادر أيضا».

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه رغم كل المناقشات التي تمت بالجلسة على مدار 8 ساعات والانتقادات التي وجهت وأيضا الأسئلة التي جرى طرحها إلا أنه لديه تفاؤل كبير بمستقبل أفضل للثقافة المصرية في ضوء الإرادة السياسية الحالية.