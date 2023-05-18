تفاصيل مقتل مسن على يد زوجته وابنها في الأقصر

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة ونجلها بالأقصر بتهمة قتل زوجها المسن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وتبين وجود خلاف بين المتهمة ونجلها وبين زوجها المجنى عليه وقيامهما في يوم الواقعة بالتعدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كواليس الجريمة

وعن كواليس الواقعة طبقًا لتحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة في الواقعة، فقد كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالأقصر يفيد وفاة أحد الأشخاص داخل مسكنه، ووجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تمكن فريق البحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه ونجله.

وتبين أنه في يوم الواقعة سمع الجيران صرخات واستغاثة جارهم المسن، وحينما توجهوا لمنزله للاطمئنان عليه أخبرتهم زوجته بأن الأمور بخير، وقام الأهالي بإبلاغ رجال الشرطة، وتبين مقتل المسن داخل منزله، وأن وراء ارتكاب الجريمة المتهمة ونجلها وقيامهما بالتعدي على المجنى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حيث أعترفا بجريمتهما وتم اقتيادهما الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العقوبة المتوقعة

حسام همام المحامي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».