«السياحة» تعلن إلغاء التعامل النقدي في حجز تذاكر 4 مواقع أثرية بأسوان

قالت وزارة السياحة والآثار إنه في إطار خطتها للتحول الرقمي الشامل، بدأت في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة 4 مواقع أثرية بمحافظة أسوان كمرحلة أولى، على أن يتم وقف التعامل النقدي لشراء التذاكر تمامًا، وأن يكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

وأضافت الوزارة أن هذه المواقع تشمل معابد إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة، وأخطرت الشركات السياحية لتكون هذه المواقع الأربعة هي أول مواقع أثرية على مستوى الجمهورية يتم تطبيق هذا النظام غير النقدي بها تمهيداً لتعميمه خلال الثلاث أشهر المقبلة في 40 متحفا وموقعا أثريا.

السداد عن طريق التحويلات البنكية

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تعميم هذا النظام تباعاً في باقي المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذه الخطوة المهمة التي بدورها سوف تساهم في تحسين التجربة السياحية، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في زيادة تدفق العملة الأجنبية.

المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية

وأشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إلى أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية، ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي، ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط، موضحا أن هذه الجهود تأتي لتحقيق عدة أهداف من بينها تفعيل توجهات الدولة المصرية في التحول نحو المدفوعات غير النقدية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتيح شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلكترونياً من خلال موقع egymonuments.com، وهو ما يسهل على حاملها دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي قد تشهد توافد ضخم عند الدخول، من خلال مسار خاص بهم.