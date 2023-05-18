مقرر مساعد بالحوار الوطني: طرح فكرة إنشاء منظمة ثقافية تعمل على مشروع الهوية

قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إنه جرى الاتفاق على عدد من الأشياء خلال جلسة اليوم حول الهوية الوطنية، على رأسها التنوع الخلاق الموجود في أصول الهوية المصرية والموجود في أقاليم مصر، بجانب التلون الموجود في الحرف التراثية والغناء والانتماءات الجغرافية كون أن مصر جزء من إفريقيا والمنطقة العربية ومنطقة البحر المتوسط.

منظمة ثقافية لتشكيل الوعي

وأضاف «مجاهد»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة ناقشت كيفية أن الهوية ليست شيئا مرتبطا بالماضي فقط، ولكن تتعلق بالحاضر والمستقبل، خاصة أن بها رغبة وإرادة للتقدم، وهذا ما جرى التركيز عليه اليوم.

وأوضح أنه جرى طرح ضرورة وجود منظمة ثقافية تعمل على هذا المشروع القومي، الذي لا يقتصر على الهوية فقط، ولكن تعمل على منظومة تشكيل الوعي للمواطن المصري.

اللغة العربية وعاء للفكر

وتابع: «هناك إشارة لعنصر من عناصر الهوية وهي اللغة العربية، لأن اللغة هي وعاء الفكر، وكيف أننا نفكر بهذه اللغة، لذلك كان هناك حديثا حول ضرورة الاهتمام بتدريس اللغة العربية بالمدارس الأجنبية».