إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الثاني أثناء تركيب «ستارة» بالعمرانية

أصيبت ربة منزل بإصابات خطيرة والحالة العامة سيئة بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني أثناء تركيبها الستارة في العمرانية، وتم نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بسقوط ربة منزل

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط ربة منزل من علو، على الفور أمر العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث المقدم هاني عماد رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

سقوط ربة منزل من الطابق الثاني

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابة ربة منزل 23 سنة مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر سقوطها من الطابق الثاني، وبسؤال والدتها أفادت أن المصابة كانت تقوم بتركيب ستارة في شرفة البلكونة وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من الطابق الثاني، وبسؤال والدها وأشقائها أيدوا ما جاء بالفحص.

تم نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.