جلسات لأكثر من 10 ساعات لبحث قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني.. الهوية والمرأة والأطفال «أمل المستقبل»

وسط مشاركة متنوعة وحضور واسع ومناقشات استمرت لأكثر من 10 ساعات، انطلقت ثالث جلسات اللجان النوعية فى الحوار الوطنى اليوم، لبحث قضايا المحور المجتمعى، الذى يضم على أجندته 6 لجان متخصصة فى قضايا التعليم والبحث العلمى، والصحة، والقضية السكانية، والأسرة والتماسك المجتمعى، والأطفال، والشباب، والثقافة والهوية الوطنية.

وشهدت جلسات المحور المجتمعى، أمس، مناقشات موسعة حول قضيتين رئيسيتين؛ الأولى هى الولاية والوصاية المالية والتعليمية المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، والقضية الثانية هى الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ومن المنتظر استكمال مناقشة بقية قضايا المحور المجتمعى من خلال انعقاد جلسات الـ6 لجان، على أن يقوم مجلس الأمناء بتحديد التوصيات التوافقية ورفعها إلى رئيس الجمهورية، حتى تتحول المناقشات إلى مخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، سواء فى صورة قرارات تنفيذية للحكومة أو تعديلات تشريعية حيوية تحت قبة البرلمان. ويمثل المحور المجتمعى أحد المحاور الرئيسية الثلاثة على طاولة الحوار الوطنى الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل من العام الماضى، إلى جانب المحورين السياسى والاقتصادى. وحظى المحور المجتمعى بنسبة 34% من مقترحات القضايا والملفات الواردة للأمانة الفنية، حيث جاء فى المرتبة الثانية بعد المحور الاقتصادى الذى تصدّر الترتيب بنسبة 37% فى مقابل 29٪ للمحور السياسى.