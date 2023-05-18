إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادثي تصادم بين سيارة ربع نقل وملاكي، وانقلاب تروسيكل بمركزي ملوي والمنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي،، على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين أنّ الحادث أسفر عن إصابة كل من: حمادة حسان 37 عامًا، مندوب مبيعات، محمود سعيد 24 عامًا، سائق، يقيمان في محافظة بني سويف، وأحمد خالد، 42 عامًا، سائق، مقيم في المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ ببني مزار لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل بملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية على الطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية حافظ في مركز ملوي.

بالانتقال والفحص، تبين أنّ الحادث وقع بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: «تامر.م» 21 عامًا و«علاء. ن» 42 عامًا، يقيمان في قرية إبشادات بمركز ملوي، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.