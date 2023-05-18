طريقة استخراج شهادة الميلاد عن طريق الماكينات الذكية

العديد من المواطنين يتساءل حول كيفية استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق عن طريق استخدام الماكينات الذكية المتواجدة بجوار مصالح الأحوال المدنية، لتوفير الوقت والجهد.

خطوات استخدام الماكينات الذكية لاستخراج شهادات الميلاد

توضح «الوطن» خطوات استخدام الماكينات الذكية في استخراج شهادة الميلاد للمواطنين:

1ـ التوجه إلى أقرب ماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

2ـ اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

3ـ إدخال الرقم القومي الخاص بك.

4ـ إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

5ـ تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

6ـ تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

7ـ تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومي.

8ـ تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة.

9ـ تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا «أون لاين»

وهناك طريقة أخرى لاستخراج شهادة الميلاد، وهى عن طريق موقع وزارة الداخلية حيث أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج شهادة الميلاد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، ويكون ذلك من خلال عدة خطوات وهي:

1ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط والقيام بتسجيل الدخول على الموقع، أما في حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

2ـ الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط الأعلى من الموقع، وبعدها الضغط على أيقونة شهادة ميلاد الموجودة في «خانة» الأحوال المدنية.

3ـ القيام بتسجيل البيانات الخاصة بك وسداد رسوم الخدمة، وتحديد مكان استلام الشهادة، حيث يتم تسليم الشهادة في المكان المحدد.