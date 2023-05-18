أماكن وعناوين مراكز تلاوة القرآن المخصصة للسيدات.. الأوقاف تفتتحها لأول مرة

افتتحت وزار ة الأوقاف أول 8 مراكز تلاة مخصصة للسيدات، إيمانا من الوزارة بحق المرأة في تعليم القرآن الكريم وتعلمه وحسن تلاوته وتدبره وفهم معانيه، وتنوعت أماكن مراكز التلاة في القاهرة والتجمع الخامس وعدة محافظات أخرى.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أماكن مراكز التلاوة المخصصة للسيدات وعناوينها، والمواعيد المخصصة لتلاوة السيدات، كما وضحتها وزارة الأوقاف وجاء على النحو التالي:

1- مركز الدكتور نعينع

مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، ويشرف عليه القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والوقت المخصص للسيدات هو يوم الجمعة من 10: 11 صباحا.

2- مركز الشيخ طه النعماني

مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، ويشرف عليه القارئ الشيخ طه محمد نعمان، والوقت المخصص للسيدات الجمعة من 10:11 صباحًا.

3- مركز الشيخ أحمد تميم

مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ويشرف عليه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والموعد المخصص للسيدات يوم السبت عقب صلاة الظهر.

4- مركز الشيخ محمد حشاد

مسجد أبو العباس المرسي بالإسكندرية، ويشرف عليه القارئ الشيخ محمد صلاح حشاد، والموعدة المخصص للسيدات يوم الجمعة من 10:11 صباحا.

5- مركز الشيخ فتحي خليف

مسجد الدكتور مصطفى محمود بالجيزة، ويشرف عليه القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والموعد المخصص للسيدات من 10:11 صباحا.

6- مركز الشيخ السيد الغيطاني

مسجد سيدنا عمرو ابن العاص بدمياط، ويشرف عليه القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والموعد المخصص للسيدات يوم الأربعاء عقب صلاة الظهر.

7- مركز الشيخ محمد الشرقاوي

المسجد الأحمدي بطنطا، ويشرف عليه القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والموعد المخصص للسيدات يوم الجمعة من10:11 صباحا.

8- مركز الشيخ الباز سامة

مسجد التوحيد بالتل الكبير في الإسماعيلية، ويشرف عليه القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، والموعد المخصص للسيدات الجمعة من 10:11 صباحا.