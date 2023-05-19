مواعيد مراجعات «مستقبل وطن» النهائية المجانية للثانوية العامة بسمالوط

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، مبادرة «طلاب فائقين من أجل مصر»، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من البسطاء ومحدودي الدخل ومساندتهم في مواجهة تكاليف الدروس الخصوصية، وذلك بتقديم المراجعات النهائية مجاناً لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، بإشراف أمانة التعليم والبحث العلمي وأمانة المهنيين بمركز سمالوط، ومعاونة أمانات الإعلام والشباب والمرأة.

مبادرة طلاب فائقين من أجل مصر بسمالوط

وقال النائب محمد نشأت العمدة أمين مستقبل وطن في محافظة المنيا، إن المبادرة تأتي تأكيدًا على دور الحزب في المجتمع، حيث ستنطلق فاعليات المبادرة في قاعة السينما بمعصرة سمالوط يوم الاثنين من كل أسبوع، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 22 مايو الجاري، وسيكون موعد الدروس بالنسبة للطالبات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا، وللطلاب من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، والتسجيل يكون في يوم حضور المراجعات.

جدول الدروس المجانية للثانوية العامة

ويبدأ جدول مبادرة طلاب فائقين من أجل مصر للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في مركز سمالوط يوم الإثنين 22 مايو الجاري بمادة اللغة العربية للمعلم مؤمن الليثي، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرا، للبنات، ومن الساعة 1 ظهرا وحتي 3 ظهرا، للبنين، وذلك بقاعة السينماـ ويوم الإثنين 29 مايو الجاري مادة اللغة الإنجليزية للمعلم وجيه جمال، بنفس القاعة، من 10 صباحا لـ12 ظهرا للبنات، ومن 1 ظهرا حتى 3 ظهر للبنين.

يوم الاثنين 5 يونيو المقبل، مادة اللغة الفرنسية للمعلم عادل عزيز، بنفس القاعة، من 10 صباحا لـ12 ظهرا للبنات، ومن 1 ظهرا حتى 3 ظهرا للبنين.