تقلبات جوية في طقس الأيام المقبلة: أمطار غدا وموجة حارة تبدأ الأحد

تعد التقلبات الجوية إحدى السمات المميزة للطقس خلال فصل الربيع، حيث يمضي شهر مايو ما بين موجة حارة يعقبها انخفاض في درجات الحرارة دون وجود حالة وسط، في ظل ظواهر جوية أخير مصاحبة ما بين رياح وأمطار وشبورة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض يومي السبت والأحد على أغلب الأنحاء، مع وجودد فرص تساقط أمطار خفيفة غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلاً عن نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

أما طقس السبت يشهد انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيدن بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من الأحد وتساقط الأمطار

واعتبارا من يوم الأحد 21 مايو يأخذ الطقس منحى آخر من التقلبات الجوية حيت تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي على كافة الأنحاء ويصاحبها شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتساقط أمطار خفيفة ينسبة حدوث 30% يوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الحالة العامة للطقس

وبشكل عام تكون الحال ة العامة للطقس خلال تلك الفترة، مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية.

أما طقس المساء فيكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبالتحديد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 19 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 20 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.