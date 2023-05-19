وسائل إعلام أوكرانية تعلن عن دوي انفجارات ضخمة في مدينة لفيف

أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات ضخمة في مدينة لفيف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات.

ودمرت القوات الروسية، 5 قطع مدفعية و3 مواقع إطلاق لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقضت طائرة مسيرة روسية على ضابط أوكراني بضربة دقيقة على مخبأ بالقرب من أفدييفكا في مقاطعة دونيتسك، فيما أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام روسية، عملية إسقاط قوات الدفاع الجوي صاروخا من نظام «هيمارس»، الأمريكي باتجاه مقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 10 وحدات من مركبات النقل

كما أحبط الجيش الروسي، محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية على محو «سوليدار- باخموت»، وأشار فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المسلحة الروسية «يوج»، إلى تدمير 10 وحدات من مركبات النقل ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، إنه في الوقت الحالي لن يتم السماح بحركة شاحنات نقل البضائع، على جسر القرم بسبب أسباب أمنية ولتجنب الاستفزازات.

إنشاء مجمعات صناعية على أرض «مصنع أزوفستال»

وأضاف خوسنولين،، أن القرار النهائي بإنشاء مجمعات صناعية على أرض «مصنع أزوفستال»، للصلب في مدينة ماريوبول الواقعة على الساحل الشمالي لبحر آزوف، قد تم اتخاذه، وسيتم استكمال الخطة بعد انتهاء أعمال إزالة الألغام.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي خلال المنتدى الاقتصادي الدولي الروسي «روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان»، بأنه يتم حاليًا إنشاء ائتلاف تجاري أو ما يسمى «كونسورتيوم»، دولي بمشاركة 7 دول لتطوير ممر النقل «شمال-جنوب»، وأكد خوسنولين، أنه يجري بالفعل تسجيل الهيكل القانوني للشركة.