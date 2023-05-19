نشرة «تليفزيون الوطن».. رسائل مهمة من المترو لجماهير الأهلي قبل لقاء الترجي

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، المسؤولة عن إدارة الخطين الأول والثاني، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث "العتبة - عدلي منصور"، رسائل مهمة لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء الترجي الرياضي التونسي في مباراة إياب نصف النهائي في بطولة دوري الأبطال الأفريقي، التي تُقام اليوم الجمعة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، بحضور نحو 10 آلاف متفرج، وأهمها زيادة عدد القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة، من أجل تسهيل مهمة تنقل الجماهير إلى ستاد القاهرة.

حضور 10 آلاف متفرج لمتابعة مباراة الأهلي والترجي

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث، أنه سيتم توفير الفكة داخل شبابيك التذاكر، لمنع أي زحام داخل صالات المحطات، أثناء توجه الجماهير إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة نصف النهائي بين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري الأبطال الأفريقي، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات، لمنع أي تكدس الركاب على أرصفة المحطات، علاوة على مد ساعات العمل حتى الواحدة صباحا، سهولة عودة الجماهير إلى منازلهم عقب مشاهدة اللقاء.

مترو الأنفاق: فرق طوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث، إنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة والمفاجئة، للعمل على إصلاحها فورا لعدم تعطل حركة مسير القطارات، إضافة إلى أنه سيتم العمل على انتشار أفراد الشرطة والأمن الإداري في جميع المحطات، لتسهيل استقلال الركاب القطارات، وتوفير الحماية والأمان لجمهور الركاب، مطالبين جماهير النادي الأهلي بعدم التدافع أو التزاحم على شبابيك بيع التذاكر، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع، قبل لقاء الترجي التونسي.

20 وحدة إسعافية بمحطات مترو الأنفاق

وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وشركة RATP الفرنسية العالمية، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث، إلى أنه سيتم تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا، إضافة إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار ساعات التشغيل، لمتابعة حركة مسير القطارات، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مؤكدةً وجود كمائن شرطية ثابتة ومتحركة داخل محطات المترو، لتوفير الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب.