طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحانات العملي بالجيزة اليوم

يؤدي طلاب شهادة الدبلومات الفنية بكل النوعيات والتخصصات «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي» بالجيزة اليوم، امتحانات التدريبات العملية والمعملية، الفصل الدراسى الثاني «الدور الأول» للعام الدراسي «2022- 2023».

انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية 27 مايو

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بكل النوعيات والتخصصات، السبت 27 مايو الجاري وحتى الخميس 8 يونيه المقبل، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية، بدءا من الجمعة 9 يوينه المقبل ولمدة أسبوع على دفعات، للتخصصات «صناعي- زراعي»، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

أشار سلومة في بيان، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، يبلغ 58 ألفا و582 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات، منهم 25 ألف 529 للصناعي، 3575 للزراعي، و25 ألفا و352 للتجاري، و4 آلاف و126 للفندقي، موزعة على 195 لجنة.

حل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان

شدد سلومة، على أن غرفة العمليات بالمديرية، تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، بعدد 20 إدارة تعليمية، منها 28 استراحة مخصصة للرجال، وعدد 20 استراحة للسيدات.