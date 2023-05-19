عضو بـ«النواب»: ولاية المال يحكمها قانون مرّ عليه أكثر من 71 سنة

قالت إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ زوجها أحد شهداء القوات المسلحة ولما بدأت التعامل مع المجالس الحسبية فوجئت بمشاكل متعلقة بولاية المال التي يحكمها قانون مرّ عليه أكثر من 71 سنة، إذ أن الأموال في ظل هذا القانون وبالتقادم تفقد قيمتها.

أهمية الحفاظ على مقدرات القصر

وأضافت «الألفي» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «عندما يدخل النيابات الحسبية طفل عمره يوم أو شهر ويخرج بعد 21 عاما ويجد أن هذه المقدرات المالية ليس لها قيمة، فهذا يعتبر ظلم، وبالتالي بدأنا تعديل التشريعات ذات الصلة بهذا الأمر».

الولاية والحضانة منفصلتان

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش الحوار الوطني، أنّ الولاية والحضانة منفصلتان عن بعض، فالحضانة مع الأم والولاية مع الجد أو العم وهو ما يسبب مشكلة: «السعودية أقرت بتعديل مماثل قريبا وجعلت الأولوية الأولى في الولاية للأب والأم معا لأنهما أساس الأسرة، وبعد وفاة الأب يتأثر الطفل سلبا بالنزاع بين أفراد الأسرة والعائلة بسبب المال».