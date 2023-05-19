تفاصيل وفاة عروس الشرقية ووالدها في حادث أثناء نقل «عفش الزوجية»

في أجواء من البهجة والسعادة كانت «شهد» عروس الشرقية تشارك أسرتها فرحتها بنقل «جهازها» إلى مسكن الزوجية، طغت مظاهر الفرحة على المشهد فكان أقاربها يرقصون على أنغام الـ«دي جي»، ابتهاجًا بنقل محتويات شقة الزوجية قبل يومين من موعد الزفاف، لكن تلك المشاهد سرعان ما تبدلت إلى حالة من الصراخ والعويل بعد إعلان مصرع العروس ووالدها في حادث على طريق صان الحجر بالشرقية.

تصادم تسبب في وفاة عروس الشرقية ووالدها

العروس شهد حمادة رمضان 17 سنة، كانت تستقل دراجة نارية خلف والدها أثناء سيرهما على طريق صان الحجر وقت نقل محتويات عش الزوجية واصطدمت بهما سيارة ربع نقل فسقطت العروس ووالدها بقوة على الرصيف ليلفظا أنفاسهما سويًا من قوة التصادم، وسط هرولة المارة لمحاولة إسعافهما لكن باءت محاولتهم بالفشل.

معاينة حادث الشرقية

معاينة جهات التحقيق لمكان الحادث بينت أن سائق السيارة كان يسير بسرعة كبيرة واصطدم بالدراجة النارية التي كانت تستقلها العروس ووالدها من الخلف ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد والد عروس الشرقية وبعدها هوت الدراجة النارية على الرصيف وطارت العروس ووالدها عدة أمتار في مشهد مبكي يشبه المشاهد السينمائية.

القبض على السائق المتسبب في وفاة عروس الشرقية ووالدها

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بالتسبب في وفاة عروس الشرقية ووالدها وتحفظت على سيارته وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على العروس ووالدها لبيان أسباب وفاتهما رسميًا وانتدبت لجنة هندسية من خبراء المرور للمعاينة لبيان أسباب الحادث وفحص السيارة المتسببة في الحادث.