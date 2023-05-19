طرق استخراج تصريح حج للزائرين.. 7 خطوات بسيطة لأداء المناسك

مع اقتراب موسم الحج في المملكة العربية السعودية، يبدأ الحجاج من جميع الدول حول العالم الراغبين في أداء فريضة الحج البحث عن طرق استخراج تصريح حج للزائرين، وذلك بعد أن أعلنت المملكة عن خطوات والشروط اللازمة لأداء مناسك الحج بشكل صحيح داخل العاصمة المقدسة.

طرق استخراج تصريح حج للزائرين

وصرحت وزارة الحج والعمرة، أنه غير مصرح لحاملي تأشيرة زيارة إلى منطقة مكة المكرّمة بأداء فريضة الحج، إلا بعد تنفيذ الشروط والتعليمات واتباع طرق استخراج تصريح حج للزائرين.

وفى سياق متصل، تكشف «الوطن» عن طرق استخراج تصريح حج للزائرين، وهى كالتالي:

- أعلنت وزارة الحج طرق استخراج تصريح حج للزائرين، وذلك من خلال دخول المتقدم على الموقع الإلكتروني التابع لها من هــنا.

- يتوجه المتقدم بالدخول على قائمة حجز الخدمات.

- يضغط المتقدم على الحجز.

- يقوم المتقدم بالضغط على عدد الحجاج والمدينة.

- يختار برنامج الحج المناسب له.

- يدخل المتقدم رقم الهوية الخاصة به وتاريخ الميلاد ورقم الخاص بدفع الفاتورة المطلوبة.

- في النهاية يقوم بإصدار تصريح الحج فور دفع الفاتورة، وطباعتها.

تعليمات جديدة بشأن موسم الحج

وكانت قد أصدرت الخطوط الجوية السعودية، قبل أيام، بعض الإجراءات التي يجب اتباعها بشأن حاملي الزيارة المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، في خلال فترة وصولهم إلى جدة أو المدينة من 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو المقبل.

وفقا لوكالة أنباء «واس» السعودية، أشارت الخطوط السعودية إلى أن من شروط أداء فريضة الحج إصدار كافة تذاكر الحج مباشرة من مكاتب الخطوط السعودية، وليس من الوكالات والشركات السياحية، بالإضافة إلى تمييز أمتعة الحجاج عن أمتعة الركاب العاديين القائمين على الرحلات المجدولة ببطاقات الحج، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم موسم الحج خلال هذا العام

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