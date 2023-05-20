درجات الحرارة اليوم.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 20 مايو، إذا يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم السبت لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ومن الظواهر الجوية المتوقعة، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص أمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 30 - 20

- العاصمة الإدارية 30 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 30 - 19

- دمنهور 29 - 17

- وادي النطرون 30 - 18

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 30 - 19

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 26 - 17

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 31 - 19

- السويس 30 - 18

- العريش 27 - 16

- رفح 26 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 27 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 19

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 24 - 18

- العلمين الجديدة 24 - 18

- مطروح 22 - 18

- السلوم 24 - 16

- سيوة 28 - 19

- رأس غارب 32 - 22

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 34 - 23

- مرسى علم 34 - 22

- شلاتين 33 - 21

- حلايب 31 - 21

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 29 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 30 - 17

- المنيا 31 - 17

- أسيوط 32 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 22

- الأقصر 34 - 22

- أسوان 35 - 23

- الوادي الجديد 33 - 21

- أبو سمبل 34 - 22.