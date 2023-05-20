سقوط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في أسوان

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في أسوان لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 4 أشخاص مقيمين بمنطقتي كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وأكدت التحقيقات، اعتراف المتهمين بحيازتهم 11.5 كيلو من المخدرات وبندقية آلية و3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي، وعدد 3 هواتف محمولة.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن أسوان، قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها في نطاق دائرتي مركز شرطة كوم أمبو وإدفو.

وعقب تقنين الاجراءات، تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبطهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية: تصل للإعدام

وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة في أسوان أوضح المحامي أحمد علي، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.