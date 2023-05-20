سبب غريب لقتل تاجر ماشية بسوهاج.. الضحية كشف سر شقيق زوجته

حديث عابر جمع «خالد» بشقيقته، ذكرت خلاله الأخيرة أن زوجها يعتزم شراء الماشية من السوق، التي كانت تتحدث فيه مع شقيقها، لم يدر بخلدها أنها كشفت عن خط سير زوجها أمام لص محترف بل زعيم عصابة، إلا بعد أن عرفت بخبر مقتل زوجها بطلق ناري في الصدر، وتلى ذلك القبض على شقيقها بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

سبب قتل تاجر الماشية في سوهاج

وقف المتهم بقتل تاجر ماشية في سوهاج أمام النيابة العامة، خلال جلسة تحقيق جديدة، وشرح تفاصيل الجريمة، وأنه جهز السلاح الناري، واستعان بشريكيه في الجريمة، وانتظروا المجني عليه أثناء سيره على أحد الطرق الزراعية في جرجا، وعندما شاهدوه أوقفوه وطلبوا منه أن يتخلى عن أمواله، لكنه حاول مقاومتهم، ونزع القناع من على وجه أحدهم، فاعتدوا عليه بالضرب، وعندما حاولوا سرقة النقود منه، لكنه رفض الاستسلام فاضطروا لإطلاق الرصاص عليه فمات.

سرقة 60 ألف جنيه

وشرح المتهم الرئيسي تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة، بأنه اضطر لإطلاق الرصاص على المجني عليه، عندما كشف الأخير هويته، وعرف أنه شقيق زوجته، فقرر التخلص منه، لأنه لو تركه كانت الأمور ستكون أكثر من القتل، وأن معرفة الضحية أن شقيق زوجته لصًا، كان السبب الرئيسي في لجوء الأخير إلى إطلاق الرصاص عليه، فمات في الحال، واستولى هو وعصابته على مبلغ 60 ألف جنيه، وفروا هاربين، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في جريمة القتل.

انتداب الأدلة الجنائية لفحص السلاح

وبعد انتهاء المتهم من سرد تفاصيل الجريمة، اقتادته النيابة إلى مسرح الجريمة هو وعصابته، وأجرى تمثيلًا لها وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعدها اقتادته الشرطة إلى محبسه، تنفيذا لقرار تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، الصادر من قاضي المعارضات، وكلفت النيابة العامة الأدلة الجنائية، بفحص السلاح المستخدم، وبيان حالته الفنية.

عقوبة قتل تاجر ماشية في سوهاج

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه للوطن إن جريمة قتل تاجر الماشية في سوهاج وفق ما انتهت إليه النيابة العامة هي جريمة مكتملة الأركان وأن الاتهام هو القتل العمد مع سبق الاصرار واقتران تلك التهمة بأخرى وهي السرقة ولبالتالي فإن العقوبة وفق قانون العقوبات الإعدام شنقًا.