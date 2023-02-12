تفاصيل وفاة زوجة حامل وطفلتها بالفيوم.. «الجنة فيها حاجات حلوة»

«الجنة فيها حاجات كتير حلوة» عبارة ظلت ترددها الطفلة «آيسل» ذات الـ4 سنوات، ولم يلق لها أحد بال رغم استغرابهم لما تردده، لكنهم لم يدركون أنّ تلك الطفلة تنبأت بوفاتها لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام قليلة برفقة والدتها وشقيقها الذي كان جنينًا في رحم والدتها، بينما نجا والدها بأعجوبة، ليرحلوا تاركين صدمة وحزنًا كبيرًا في قلوب الجميع.

وتسبب تسرب غاز من السخان المنزلي، في وفاة زوجة شابة وهي حامل، وطفلتها ذات الأربع سنوات، وإصابة زوجها باختناق.

حزن كبير في قلب أسرتها

وقال إسلام شعبان عاشور، شقيق الزوجة الراحلة، إنّ شقيقته «رحاب» تبلغ من العمر 29 سنة، وأنّها كانت حاملًا في الشهر الرابع، ولديها طفلة تدعى «آيسل» عمرها 4 سنوات، موضحًا أنّهم في يوم الواقعة حاولوا الاتصال بشقيقته وزوجها كثيرًا ولم يجدوا ردا، فشعروا بالقلق وتواصلوا مع أسرة الزوج، وتوجهوا للاطمئنان عليهم، وتفاجأوا بهم في حالة إغماء ورائحة غاز شديدة في المنزل.

وفاة الأم الحامل وطفلتها ونجاة الزوج

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم نقلوا شقيقته الحامل وزوجها وطفلتهما إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة سيارات أهل الزوج، وتفاجأوا بوفاة شقيقته والجنين الذي في رحمها وطفلتها، ونجاة الزوج، وأخبرهم الأطباء أنّهم توفوا اختناقًا، وتبين أنّ تسرب غاز السبب في وفاتهما.

الحياة لم تكن تليق بهم

وأوضح أنّ شقيقته وطفلتها كانتا كالملائكة تعيشان بينهم، وأنّهما تستحقان أن تسكنا الجنة، وذلك هو عزائهم الذي يصبر قلوبهم، فضلًا عن دعوات أهالي محافظة الفيوم لهما، من يعرفهما ومن لا يعرفهما، مطالبًا الجميع لهم بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولأسرتيهما بالصبر والسلوان.

الطفلة تنبأت بوفاتهما

وأشار إلى أنّ ابنة شقيقته الراحلة تنبأت بوفاتهما، حيث أنّها في الفترة الأخيرة كانت تردد دائمًا عبارة «الجنة فيها حاجات كتير حلوة»، لكنهم لم يكونوا يعتقدوا أنّها ووالدتها سيفارقان الحياة بهذه السرعة.

الأب الناجي الوحيد من الحادث

وأوضح أنّ زوج شقيقته الوحيد الذي نجا من الموت، وتحسنت حالته الصحية وخرج من المستشفى، بينما ما يزال في صدمة وحالته النفسية سيئة حزنًا على فراق زوجته، وطفلته، وطفله المنتظر «آمن» والذي كان جنينًا في رحم زوجته، مؤكدًا على أنّ زوج شقيقته شديد الأدب والأخلاق هو وأسرته، وأنّ شقيقته عاشت بينهما أفضل أيام.

بلاغ بوفاة سيدة حامل وطفلتها

وكانت مستشفى الفيوم العام استقبل سيدة حامل وابنتها آيسل إسلام محمد، في حالة وفاة تامة، وتبينّ من الكشف عليهما أنّ سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق إثر استنشاقهما كمية كبيرة من غاز أول أكسيد الكربون جراء تسرب غاز في المنزل خلال نومهما، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الأم وطفلتها إلى ذويهما لتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة.