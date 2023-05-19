إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بانقلاب سيارة بطريق «طنطا - المحلة»

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق «طنطا - المحلة» وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بانقلاب ملاكي

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي، علي طريق «طنطا - المحلة» أسفر عن إصابة عدة أشخاص من بينهم أطفال، بإصابات مختلفة ومتفرقة، وتوقف للحركة المرورية.

وتم الدفع ب3 سيارات إسعاف إلي محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق «طنطا - المحلة» أسفر عن إصابة كلا من، «حسن.س.ح» ويبلغ من العمر 58 عاما، مصاب مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات و «رحاب.ح.س» 35 عاما، وتعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات و «عبدالله ك.ع» 12عاما، مصاب بسحجات وكدمات، و«زينة .ك. ع» 8 سنوات، مصاب بسحجات وكدمات، «إياد. ك.ع» 5 سنوات ومصاب بسحجات وكدمات، وجميعهم من أسرة واحدة.

رفع آثار الحادث

وجري نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وبعمل المعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ملاكي، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بسبب السرعة الزائدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.