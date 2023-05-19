أول تعليق من مشتري أغلى عجل في مصر: «لحمته فاخرة والكبدة 10 كيلو»

«عمري في حياتي ما شوفت عجل في شكله ولا تفصيلته حاجة من الآخر.. الكبدة وزنت 10 كيلو ولحمته حاجة فاخرة».. كان هذا أول تعليق من مشتري أضخم عجل في مصر من سوق إسنا في محافظة الأقصر، الذي كان حديث السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

جزار عجل أسوان: حجمه كبير

يقول ياسر الجزار، صاحب محل جزارة بمركز إدفو بمحافظة أسوان: «ذهبت بسوق إسنا قبل شهر رمضان الماضي للمحل، وأثناء تواجدنا فوجئنا بعجل ضخم دخل علينا برفقة صاحبه».

وتابع: «كل الحاضرين في السوق وقتها تجمعوا والتفوا حول العجل، وبدأت عملية البيع والشراء فيه، وكانت أول كلمة 90 ألف جنيه في مزاد بين التجار، حتى وصل السعر إلى 137 ألف جنيه وقمت بدفع ثمنه فورا لصاحبه يدعى الحاج ربيع أبو عويس، من مزارعي ومربي مركز إسنا»، لافتا أنه لو تم بيعه في الوقت الحالي يصل سعره 230 ألف جنيه.

وتابع «الجزار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعدما اشتريت العجل الضخم بالسوق، أصبح مزارا لكل المترددين في السوق، لأننا لأول مرة نشاهد رأس ماشية بهذا الحجم الضخم.

وذكر: «استأجرت سيارة مخصصة لنقله، لأن هذا العجل لا يمكن نقله مع عجول أخرى، ومنذ خروجي من السوق بها والناس كلها كانت تصور فيه حتى وصلت أسوان، وتواصلت مع المربي وسألته عن نوعية الأكل التي يأكلها، فكان رده، ذرة رفيعة وبرسيم حجازي، وبعد 6 أيام ذبحته في محل الجزارة».

جزار أسوان: لحمة العجل فاخرة

وأوضح أن نسبة اللحوم الحمراء به كانت عالية ولأول مرة أشوف رأس ماشية بهذا الشكل في الضخامة، «الكبدة الخاصة به وزنت 10 كيلو لأول مرة نشاهد هذا الحجم وربنا بارك لي فيه وأكرمني به بعد ذبحه وكسبت».