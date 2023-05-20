الأمن يحدد هوية «مسن» عثر على جثته بالسيدة زينب وأسرته تتعرف عليه

في أقل من 48 ساعة من واقعة العثور على جثة مجهولة لمسن في منطقة السيدة زينب، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف هويته، وتبين أنه يدعى «محمد. ن. م» في العقد السابع من العمر، واستدعى ضباط مباحث القسم أسرته، وتعرفوا عليه، وتم استلام الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ، وكلفت النيابة العامة رجال الأدلة الجنائية، بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العامة والأحوال المدنية، كما طلبت تصوير الجثة، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالعاصمة، للتعرف عليه من المترددين على تلك الأقسام محاضر تغيب.

فحص محاضر التغيب ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال فحص بلاغات التغيب من تحديد هويته، وباستدعاء أسرته تعرفوا عليه، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة، وأضافوا بأنه ترك المنزل منذ فترة وظل يقيم في محيط مسجد السيدة زينب، وتم تحرير محضر تعارف واستلموا الجثمان لدفنه.