مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في منطقة 15 مايو بالقاهرة

لقي مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة، أثناء عبوره الطريق في منطقة 15 مايو بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات في دائرة قسم الشرطة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة، للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

النيابة العامة تكلف المباحث بسرعة التحريات

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابساتها، وتحديد السيارة مرتكبة الواقعة وضبط قائدها.

بلاغ بمصرع مسن أسفل عجلات سيارة

وتلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع مسن دهسا أسفل عجلات سيارة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «محمد مهران. ع»، في العقد السادس من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وجرى العثور على متعلقاته الشخصية كافة، وبطاقة الرقم القومي وحافظة النقود الخاصة به.

ومن خلال فحص الجثة تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، ونزيف خارجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.