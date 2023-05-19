شعبة مواد البناء: تراجع مفاجئ في أسعار الحديد و«عز» يسجل 32 ألف جنيه

قال ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن أسعار الحديد هبطت بشكل مفاجئ منذ عدة أيام في الأسواق، إذ كانت التوقعات تشير إلى استقرار الأسعار حتى نهاية مايو الجاري، ولكن تراجع القوة الشرائية حاليا أدى إلى انخفاضها.

سعر حديد عز

وأوضح «شنب» أن سعر طن حديد عز سجل في الأسواق 32135 جنيهًا، وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا، فيما يبلغ سعر حديد بشاي 38000 جنيه، وحديد المراكبي سجل 38500 جنيه، فيما سجل حديد المعادي 39300 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

أسعار الحديد

وأضاف عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن سعر حديد المصريين يبلغ 32050 جنيها، وحديد العشري 39500 جنيه، كما يسجل حديد الجارحي 38760 جنيهًا، بينما يسجل حديد مصر ستيل والكومي وحديد العلا والجيوشي للصلب 36000 جنيه.