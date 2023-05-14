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سعر طن الحديد اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق المصرية.. «عز» بـ32135 جنيهًا

كتب:

مريم حنفي
11:13 ص | الأحد 14 مايو 2023
أسعار الحديد

أسعار الحديد

تسجل أسعار الحديد اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق المصرية، استقرارا ملحوظا مستمرا منذ فترة طويلة، ويرجع ذلك حالة التوازن القائم بين العرض والطلب، وفقًا لما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن». 

سعر حديد عز 

وأوضح الزيني أن أسعار الحديد اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق المصرية، تسجل 32135 جنيها لحديد عز، وحديد السويس للصلب يبلغ 32050 جنيها، فيما يسجل حديد بشاي وحديد المراكبي 38500 جنيه ويبلغ سعر حديد المصريين 32050 جنيها وحديد العشري 39500 جنيه. 

سعر حديد مصر ستيل 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر حديد الجارحي يبلغ اليوم 38760 جنيها، وحديد مصر ستيل 39500 جنيه، كما يسجل حديد الكومي 39500 جنيه، وحديد العلا 40400 جنيه. 

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