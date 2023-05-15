شعبة مواد البناء: أسعار الحديد مستقرة بالأسواق حتي نهاية مايو

أكد ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، استقرار أسعار الحديد في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، وقال في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أي تحديات تواجه الحديد في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر مايو الجاري، حيث تختلف الأسعار حسب كل مصنع.

أسعار الحديد تستقر قرب 40 ألف جنيه

وأضاف «شنب» أن سعر الحديد استقر اليوم الاثنين، قرب مستوى 40 ألف جنيه للطن، حيث سجل سعر الطن من حديد السويس للصلب 32050 جنيهاً، وحديد بشاي 39700 جنيه، وحديد المراكبي 39500 جنيه، وحديد سرحان 39500 جنيه، فيما سجل حديد المعادي 39300 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

سعر حديد المصريين

وأوضح عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية أن سعر حديد المصريين سجل 39500 جنيه، وحديد العشري 39500 جنيه، وحديد الجارحي 38760 جنيه، بينما بلغ سعر طن حديد مصر ستيل 39000 جنيه، فيما سجل حديد الكومي 39000 جنيه، وحديد العلا 38300 جنيه، وحديد الجيوشي للصلب 38500 جنيه.