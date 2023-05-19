أول ظهور عام لمؤلف «آيات شيطانية».. فقد إحدى عينيه

ظهر الكاتب سلمان رشدي صاحب كتاب «آيات شيطانية» الذي تسبب في محاولة قتله العام الماضي، لأول مرة في الحياة العامة ليلة أمس الخميس، إذ حضر الحفل السنوي لـPEN America لتسلم جائزة الشجاعة، وألقى كلمة خلال الحدث.

تكريم سلمان رشدي

وقال سلمان رشدي البالغ من العمر 75 عامًا، خلال تكريمه بالحفل، الذي أقامته مجموعة المناصرة الأدبية وحرية التعبير، وحضره المئات: «أنا أقبل هذه الجائزة، ونيابة عن جميع الذين جاؤوا لإنقاذي خلال حادث الطعن، ربما كنت الهدف في ذلك اليوم، لكنهم كانوا الأبطال، الذين أظهروا الشجاعة لإنقاذ حياتي»، وفق تقرير نشر بموقع «npr» الأمريكي.

وظهر «رشدي» وهو يرتدي نظارة إحدى عدساتها قاتمة «سوداء اللون» نتيجة فقدان إحدى عينيه خلال حادث الطعن الذي تعرض له العام الماضي.

وتحدث "رشدي"، الذي لم يتم الإعلان عن حضوره مسبقًا، لأولئك الذين جاءوا لمساعدته في مؤسسة تشوتاكوا، وهي مركز تعليمي ومساعدة غير ربحي، ووجّه الشكر لزميله هنري ريس من مشروع مدينة اللجوء في بيتسبرغ، للتعامل مع المهاجم وشكر أعضاء الجمهور الذين تدخلوا أيضًا.

وكان هذا أول ظهور شخصي للكاتب في حدث عام منذ تعرضه للهجوم في أغسطس الماضي، أثناء وجوده على خشبة المسرح في مهرجان أدبي في غرب نيويورك.

وأضاف خلال كلمته «لديّ كلمة أخيرة أضيفها، وهي أن الإرهاب لا يجب أن يرهبنا، والعنف يجب ألا يردعنا، بل يجب أن تستمر فالكفاح مستمر».

مخاوف من تعرض "رشدي" لهجوم إرهابي

ولطالما كانت هناك مخاوف من وقوع هجمات إرهابية على "رشدي" منذ أواخر الثمانينيات، لا سيما بعد نشر روايته «آيات شيطانية» التي أدانها البعض ووصفها بأنها تجديفية، حتى ظهرت بعض الدعوات الصريحة لقتله، فأُجبر على الاختباء، رغم أنه كان يسافر بحرية قبل حادث الطعن.

ومنذ ذلك الحين أجرى عددًا قليلاً من المقابلات وتواصل فقط عبر حسابه على Twitter.

وظهر "رشدي" مبتهجًا بحضور الحفل، لكن صوته بدا أضعف مما كان عليه من قبل، وكان الإطار الأيمن لنظارته داكنًا، ما أدى إلى إخفاء العين التي فقدها خلال الحادث.