وظائف بجامعة بني سويف التكنولوجية.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لبناء هيئة العاملين بمركز التطوير المهني، للمشاركة في بناء شامل لتطوير القدرات الوظيفية وأنشطة التطوير المهني، ودراسة سوق العمل وتدريب المدربين والعمل مع ذوي الإعاقة والوصول إلى رواد الأعمال.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف جامعة بني سويف التكنولوجية، من حيث الشروط والمستندات المطلوبة.

الوظائف المطلوبة للمركز الجامعي للتطوير المهني

1- مدير المركز

هو المسؤول عن صياغة الرؤية والخطط الاستراتيجية للمركز، وقيادة عمليات التنمية المهنية للطلاب.

2- مسؤول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال.

هو المسؤول عن التنسيق والإشراف اليومي على أنشطة توفير فرص عمل لطلاب الجامعة.

3- أخصائي تطوير مهني

هو المسؤول عن تقديم الاستشارات المهنية للطلاب وتخطيط وتنفيذ ورش العمل.

4- أخصائي بيانات ومعلومات

هو المسؤول عن نظم المعلومات الفنية والإدارية للمركز، ودعم موظفي المركز والطلاب فيما يتعلق بالتكنولوجيا.

5- منسق تدريب إداري

هو المسؤول عن تنفيذ سياسات التدريب وتنفيذ خطواته اللوجستية.

الشروط المطلوبة للوظائف

- الاهتمام بمساعدة الطلاب

- الرغبة في التعلم

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة

- أن يكون المتقدم من الموظفين المثبتين بالجامعة أو من أعضاء هيئة التدريس.

- لا يسمح بالتقدم لهذا الإعلان إلا من العاملين بجامعة بني سويف التكنولوجية فقط.

الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة

- إرسال نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني vacancyjobs.uccd@gmial.com

- ضرورة كتابة نوع الوظيفة الذي يرغب المتقدم في شغلها، علما بأنه لن يجر النظر إلى أي إيميل غير موضح فيه نوع الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

وأوضحت الجامعة أن آخر موعد لإرسال السيرة الذاتية يوم الخميس المقبل، ولن يجرى النظر إلى أي سيرة ذاتية ترسل بعد هذا الموعد.