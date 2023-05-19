وداع أخير لعروس الشرقية ووالدها ضحايا حادث التصادم.. العريس حمل النعش

العيون لا تتوقف عن البكاء، والألسنة لا تتوقف عن الدعاء، أثناء تشييع المئات من الأهالي جثمان العروس «شهد» ووالدها، لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بطريق صان الحجر، أثناء قيامهما بنقل محتويات عفش الزوجية، إذ كان العريس يحمل جثمان عروسته، ولا يتوقف عن البكاء.

كواليس الحادث

وعن كواليس الحادث المآساوي الذي شهده طريق صان الحجر بالشرقية، كانت العروس شهد حمادة رمضان 17 عامًا، تستقل الدراجة النارية خلف والدها، أثناء نقلهما محتويات عش الزوجة قبل حفل زفافها بيومين، وفي لحظة تفاجىء الأهالي باصطدام سيارة ربع نقل بالدراجة النارية، لتسقط العروس ووالدها أرضًا، ويلفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء محاولة إسعافهما، وسط صرخات من الجميع.

وتبين من خلال تحريات الشرطة، أنه في لحظة التصادم، كانت العروس ووالدها يشاركان الأهالي والأقارب بنقل عفش الزوجية وسط حالة من الفرحة والسرور، وفجأة تصطدم سيارة ربع نقل بهما من الخلف، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد والد عروس الشرقية، وبعدها سقطت الدراجة النارية على الرصيف وطارت العروس ووالدها عدة أمتار، ولقيا مصرعهما.

وانتقل على الفور رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، واستمع رجال الشرطة إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، كما جرى القبض على السائق واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة، كما جرى التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على العروس ووالدها، لبيان أسباب وفاتهما رسميًا، وانتدبت لجنة هندسية من خبراء المرور للمعاينة، لبيان أسباب الحادث وفحص السيارة المتسببة في الحادث.