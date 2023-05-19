مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بأسيوط

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها، وأصيب 4 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة بإصابات متنوعة تراوحت بين اشتباه ارتجاج بالمخ، وكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام بنزينة على طريق أسيوط الغربي، اتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين بينهم مصابة بحالة خطيرة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين

وأسفر حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم عن مصرع سيدة أثناء نقلها للمستشفى وإصابة 4 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة ومقيمين بمركز طامية بمحافظة الفيوم وهم:

ماهر عبود عبد الله، 55 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات بالجسم. عبد الله أحمد عبد الله عبد الله، 27 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وكسور بالفخذ الأيمن. سمير أحمد عبدالله عبد الله، 22 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعضد الأيمن، وخلع بمفصل الفخذ الأيمن وإصابة بالعمود الفقري. سلمى سالم عطية عبد الجيد، 48 سنة، مصابة باشتباه كسور بالجمجمة ونزيف في المخ، وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى. ملك أحمد عبد الله عبد الله، 14 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم.

نقل 3 مصابين لمستشفى الفيوم

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل المصابين الأول والثاني والثالث إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

نقل المتوفية والطفلة لمستشفى طامية

وتم نقل المتوفية والطفلة المصابة الأخيرة إلى مستشفى طامية المركزي، حيث حُفظت الجثة بثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها بحسب إصاباتها.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.