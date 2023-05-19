«ميقاتي»: جدة استضافت «قمة تضميد الجراح».. ونعيش سنوات عجافا

قال نجيب ميقاتى، رئيس الوزراء اللبنانى، إن القمة العربية هى قمة تضميد الجراح، لأن المشكلات والقضايا العربية معروفة فى فلسطين واليمن والسودان.

وأوضح «ميقاتى»، خلال كلمته فى القمة العربية المنعقدة بجدة، أن لبنان يواصل المعاناة من أزمات متعددة ألقت بثقلها على الشعب اللبنانى الذى يعيش سنوات عجافاً يعانى فيها من فقدان المقومات الأساسية المعنوية والمادية التى تمكنه من الصمود، وزادت الحالة تعقيداً بتعذر انتخاب رئيس جديد، بينما لبنان لم يتوانَ يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين، إيماناً بأخوة الشعبين، لكن طول أمد الأزمة وتزايد أعداد النازحين يجعل أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، لا من حيث بناها التحتية أو التأثيرات الاجتماعية والارتداد السياسي في الداخل أو حق النازحين في عودتهم، مشدداً على أهمية وضع خارطة طريق لعودة السوريين لديارهم.

وأكد احترام لبنان لكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها والالتزام بتنفيذ القرارات، مضيفاً أن لبنان يحترم مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يؤثر على الاستقرار داخلها، مشيراً إلى أنه يتطلع لرعاية السعودية للبنان ليتمكن من النهوض من جديد.