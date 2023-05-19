القبض على فني صيانة أجهزة لسرقته مبلغ مالي من مدير شركة في الدقي

ألقت مباحث قسم الدقي بالجيزة، القبض على فني أجهزة، لسرقته مبلغ مالي من الشركة التي يعمل بها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بسرقة 300 ألف جنيه

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه حضور مالك شركة للأدوات الطبية إلى ديوان القسم، لاكتشافه سرقة مبلغ مالي 300 ألف جنيه من داخل درج مكتبه بمقر الشركة.

وعلى الفور، انتقل المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشركة وتعطل كاميرات المراقبة، وبالبحث والتحري، أسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة فني صيانة أجهزة طبية، 40 سنة، يعمل بالشركة ذاتها، وألقى القبض عليه.

المتهم يعترف بارتكابه الواقعة

وبمواجهته أمام العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، اعترف بارتكابه الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالي، مستغلا معرفته بالشركة التي يعمل بها، ودلف لمكتب المدير، وعطل كاميرات المراقبة حتى لا يكتشف أمره.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.