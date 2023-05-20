هل يؤثر انخفاض سعر الذهب على أسعار منتجات أخرى؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال سامح الشريف الخبير الاقتصادي، إن إعفاء الدولة المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، سيؤثر بشكل مباشر على انخفاض الأسعار في المنتجات والسلع الأساسية.

تأثير انخفاض الذهب على السلع الأخرى

وأوضح «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن» أنه بالتأكيد سيؤثر انخفاض سعر الذهب في الأسواق على انخفاض أسعار السلع والمنتجات الأخرى، لكن سيكون ذلك الانخفاض تدريجي، بسبب إعفاء الدولة الجمارك عن بعض المشغولات الذهبية لمدة 6 أشهر، وهذه الخطوة بداية مهمة وممتازة، لأن قيمة العملة تتحدد من خلال إجمالي احتياطي الذهب في البلد.

الاستثمار في الدولار غير آمن

وتابع الخبير الاقتصادي، يجب أن ينوع المواطنون في إدخار أموالهم، فلا ينصب همهم فقط بادخارهم في شراء الدولار، لأنه غير ثابت، خصوصًا في اتجاه الدول حاليا، لاستخدام أكثر من عملة أخرى، واعتمادها غير الدولار، لذلك لا يكون من الآمن الادخار في الدولار طوال الوقت.

أنواع استثمارات أخرى يمكن الإدخار فيها

ولفت إلى أن مسألة التذبذب في أسعار الذهب بين الانخفاض والارتفاع بسبب العرض والطلب عليه، فإذا أحجم الناس عن شراء الذهب، ستكون النتيجة انخفاض في سعره، أما في حالة الإقبال الكبير على شرائه، ستكون النتيجة الارتفاع في أسعاره، لذلك من المهم التركيز على استثمارات أخرى لادخار الأموال، مثل الاستثمار في العقارات، حيث نبدأ للترويج في ذلك الأمر، ما يحدث حركة يستفيد فيها 57 صناعة، أو الاستثمار في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني الذي تحتاجه الدولة والعالم بشكل عام، فضلا عن وجود شهادات إدخارية في البنوك، فكل هذه الطرق هي استثمارات بشكل آمن.