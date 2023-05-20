القوات الأوكرانية تقصف مدينة ماريوبول بـ4 صواريخ بعيدة المدى

قصفت القوات الأوكرانية، مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد، بـ4 صواريخ بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق.

قصف أوكراني على شمال مقاطعة دونيتسك

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت مساء أمس الجمعة، بـ6 قذائف من عيار 152 ملم، مدينة جورلوفكا شمال مقاطعة دونيتسك التي يوجد بها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع ستيرول الكيميائي.

وفي «كوبنهاجن»، قال وزير دفاع الدنمارك ترويلس لوند بولسن، إن بلاده مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز «إف 16»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال الخبير العسكري مارك تشاسيليان، إن تسليم أوكرانيا مقاتلات «إف 16» الأمريكية، سيمثل كابوسا لوجستيا لـ«كييف»، مشيرا إلى مشكلة في الأسلحة التي ستحملها الطائرات.

وأضاف تشاسيليان، أن نقل مقاتلات «إف 16»، إلى أوكرانيا سيكون تحديا لوجستيا صعبا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

ورجح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس ماكجريجور، مقتل عسكريين أمريكيين بالضربة الروسية لمنظومة «باتريوت» للدفاع الجوي، بصاروخ كينجال فرط الصوتي مؤخرا في كييف.

وخلال ضربة صاروخية مكثفة على مواقع عسكرية في عدة مناطق أوكرانية،دمر صاروخ كينجال فرط صوتي، 5 منصات إطلاق «باتريوت»، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

صربيا: مواطنو البلاد يؤيدون اتخاذنا وضعية الحياد العسكري

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن «بلجراد» لن تسمح لأي جهة بفرض إملاءاتها عليها وإرغامها على الانضمام للعقوبات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأشار فوتشيتش، إلى أن لن يسمح باستقلال كوسوفو، موضحا أن المواطنيين في بلاده يؤيدون اتخاذ «بلجراد» وضعية الحياد العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.