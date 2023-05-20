شيخ الصحفيين يعلق على تكريمه من النقابة.. وجابر القرموطي يقبل يده

علق «شيخ الصحفيين» الكاتب الصحفي محمد العزبي على تكريمه بجائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبرى، مشيرًا إلى أنَه حصل على تكريمات كثيرة من النقابة لافتًا إلى أنَّ لديه دولاب كبير مليء بالتكريمات، مؤكّدًا أنَّه حصل على هذه التكريمات دون أن يطلبها.

وأوضح شيخ الصحفيين، خلال لقاء خاص على هامش تكريمه أذاعه الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «CBC» أنَّه حصل على جائزة مصطفى أمين للصحافة، إذ منحها له مصطفى أمين نفسه بعد انتهاء رئاسة تحرير العزبي لصحيفة «الجازيت».

حصل على جائزة مصطفى أمين العام الماضي

وأشار إلى أنَّ صفية مصطفى أمين اتصلت به العام الماضي وأخبرته بفوزه بجائزة «صحفي العام» وذلك خلال العام الماضي، إذ حصل على 20 صوتًا من 26 صوتًا ممن كانوا في لجنة اختيار الفائز بالجائزة.

وتحدث عن شعوره بعد الحصول على الجائزة، مؤكّدًا أنَّه كان يشعر بأنه توارى وانتهى وتوقف عن الكتابة بسبب مشاكل في البصر، مشددًا على رضاه على ما قدم خلال مسيرته الصحفية.

بينما أكّد الإعلامي جابر القرموطي، أنَّه ذهب خصيصًا لاحتفالية نقابة الصحفيين من أجل تكريم العزبي باعتباره شيخًا للصحفيين، وقَبل القرموطي يد الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي تقديرًا لمكانته.