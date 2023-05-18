«تعليم الدقهلية»: وقف المتسببين في تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه جرى وقف المتسببين في تسريب مادة الدراسات الاجتماعية لمدة 3 شهور لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والإدارية، لحماية حقوق الطلاب وعدم تكرار تلك الواقعة مرة أخرى، مضيفا: «العقاب هيكون رادع وبالأخص قبل الثانوية العامة، فيكون درس كبير لأي شخص يفكر يسرب الامتحان أو يصوره».

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية حولت المتسببين في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية إلى النيابة العامة والإدارية لاتخاذ القرار اللازم.

وأشار إلى أنه يجرى إعادة امتحان الدراسات الإجتماعية يوم السبت 20 مايو لطلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية، واتخذت المديرية قرارا بتحميل المدرسة المتسببة في التسريب كامل نفقات طباعة الورق للامتحان.