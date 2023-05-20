الذهب يخسر 10 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير وملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، لتستمر في الانخفاض خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21، نحو 2290 جنيها للجرام، مقابل 2300 جنيه في نهاية تداولات أمس الجمعة، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدره 10 جنيهات.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، كالتالي: 2617 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2290 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 1963 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18ألفًا و320 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب نحو 1978 دولارًا أمريكيًا للأوقية.